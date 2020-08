Knokke-Heist weert dagtoeristen zolang de hittegolf aanhoudt Bart Huysentruyt

10 augustus 2020

13u55 30 Knokke-Heist In overleg met de lokale politie heeft het schepencollege van Knokke-Heist maandag beslist om geen dagjestoeristen toe te laten zolang de hittegolf aanhoudt.

Het burgemeestersbesluit van 9 augustus blijft dus voor onbepaalde tijd van kracht om de veiligheid, mobiliteit en gezondheid in Knokke-Heist te waarborgen. De situatie wordt dagelijks geëvalueerd op basis van de druktebarometer en de bewakingscamera’s van de lokale politie. De toegang tot de gemeente blijft dus tot nader order beperkt tot inwoners, tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en medewerkers van in Knokke-Heist gevestigde ondernemingen en organisaties.

Iedereen die naar de gemeente wil komen, heeft een bewijs nodig om de reis te verantwoorden. Wie geen geldige reden heeft om in Knokke-Heist te zijn, moet onmiddellijk rechtsomkeer maken. Alle inzittenden moeten dus kunnen bewijzen dat zij in Knokke-Heist wonen, verblijven met overnachting, of werken.

Hiervoor worden identiteitskaarten (inwoners), hotel- en restaurantreservaties, huurbewijs van een appartement, een aanslagbiljet van tweede verblijven, een parkeerabonnement, een bewijs van tewerkstelling, een mantelzorgbewijs en dergelijke aanvaard.