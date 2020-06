Knokke-Heist vraagt om vzw Kansenfonds met centen te steunen: “Kwetsbare kinderen hebben nu meer dan ooit hulp nodig” Mathias Mariën

18 juni 2020

09u18 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist roept de inwoners en verenigingen op om een bijdrage te leveren aan de vzw Kansenfonds. Door de coronacrisis zitten ze daar met problemen.

De vzw Kansenfonds Knokke-Heist wil de kansen verhogen van kwetsbare kinderen en jongeren in de kustgemeente. “Om hiervoor de nodige centen bij elkaar te sprokkelen, organiseert de vzw elk jaar verscheidene acties. Daarnaast kunnen ze normaal ook rekenen op heel wat schenkingen”, zegt het gemeentebestuur.

“Helaas betekent de coronacrisis ook hier een domper op de feestvreugde, want de vzw mocht dit jaar amper al schenkingen ontvangen. En dat terwijl de nood van onze kwetsbare jeugd dit jaar net extra hoog zal zijn door de financiële gevolgen van de crisis. We willen alle inwoners en verenigingen dan ook warm oproepen om centjes te storten en zo de hartverwarmende initiatieven van vzw Kansenfonds te ondersteunen. Zo geef je onze kwetsbare kinderen dat broodnodige duwtje in de rug.”

Wensenboom

Een groot deel van het budget van de vzw Kansenfonds gaat naar ‘de wensenboom’. Die is intussen aan zijn zesde editie toe en bezorgt heel wat kinderen elk jaar een fijn eindejaarsgeschenk, in samenwerking met verscheidene partners die verbonden zijn aan het Huis van het Kind Knokke-Heist. Maar ook in de loop van het jaar krijgt de vzw Kansenfonds aanvragen waar geld voor nodig is, denk maar aan deelnames aan studiereizen, studiemateriaal, fietsen om zich naar school te kunnen verplaatsen...

Storten kan op het rekeningnummer BE83 9733 4686 0415 – vzw Kansenfonds Knokke-Heist.