Knokke-Heist vraagt kinderdagverblijven ondanks moeilijke situatie open te blijven Mathias Mariën

20 maart 2020

11u01 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist stelt vast dat een aantal uitbaters van kinderopvangverblijven in plots voor onbepaalde tijd hun deuren sluiten. “Officieel steken ze zich weg achter een ziektebriefje, maar wellicht is de echte reden schrik om besmet te worden en/of het financieel niet meer interessant vinden omdat men toch een of andere financiële compensatie krijgt", zegt de gemeente.

Het gemeentebestuur doet dan ook een oproep aan alle verantwoordelijken van Knokke-Heistse kinderdagverblijven om hun burgerplicht te vervullen en hun verantwoordelijkheid op te nemen om hun deuren open te houden. “De strijd tegen het coronavirus is ieders grootste prioriteit waarbij de gezondheid van mensen voorop staat. De dienstverlening die de crèches momenteel aanbieden, heeft vandaag meer dan ooit, een belangrijke maatschappelijke functie. Zij zorgen voor kinderopvang opdat andere mensen essentieel en vaak levensreddend werk kunnen uitvoeren”, klinkt het.

Het gemeentebestuur begrijpt in deze tijden ten volle de ongerustheid en angst bij de kinderverzorgsters om de mensen die hen dierbaar zijn. “Het werk dat van hen gevraagd wordt is dan inderdaad ook niet zonder risico. ‘Social Distancing’ is in scholen en kinderdagverblijven niet altijd zo makkelijk praktisch te realiseren. Dit persoonlijk risico moeten de medewerkers dan ook zoveel mogelijk proberen te beperken door het nemen van de juiste hygiënische maatregelen. Hierdoor kunnen de ouders met levensnoodzakelijke jobs hun taken blijven beoefenen en zo de meest kwetsbaren in de maatschappij beschermen”, besluit het gemeentebestuur.