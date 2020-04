Knokke-Heist vraagt inwoners meer burgerzin te tonen nadat straatvegers volle lading krijgen: “Gooi géén mondmaskers of handschoenen op straat en toon respect” Mathias Mariën

02 april 2020

10u32 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist roept alle inwoners op om géén gebruikte mondmaskers, wegwerphandschoenen of papieren zakdoeken op straat te gooien. De voorbije dagen werd de reinigingsdienst verschillende keren geconfronteerd met agressieve reacties wanneer ze de vervuilers attent maakten op hun gedrag. “Behandel onze medewerkers alstublieft met respect”, roept de gemeente op.

Zes mondmaskers en 30 papieren zakdoeken: ziedaar de buit van een straatveger na één simpele tocht door de Lippenslaan. Jammer genoeg is dat geen alleenstaand geval. “De medewerkers van de gemeentelijke reinigingsdienst stellen vast dat heel wat mensen hun gebruikte beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, wegwerphandschoenen en papieren zakdoeken zomaar op het trottoir of in de greppel gooien”, bevestigt het gemeentebestuur. “Als onze werklui die personen attent maken op hun onhygiënisch gedrag, dan krijgen ze vaak heel agressieve reacties naar hun hoofd geslingerd.”

Besmettingsgevaar

Het gemeentebestuur roept daarom de bevolking uitdrukkelijk op meer burgerzin aan de dag te leggen en om niks van afval op de openbare weg achter te laten. “Zeker in deze tijd waar de besmetting van COVID-19 in ons land nog altijd haar piek niet heeft bereikt, is het van belang om gebruikte mondmaskers, wegwerphandschoenen en papieren zakdoekjes die een hoog risico voor besmetting vormen, in een gesloten afvalbak te deponeren”, klinkt het. “Toon alstublieft het nodige respect voor onze gemeentelijke medewerkers van de reinigingsdienst die dagelijks op stap zijn om uw leefomgeving proper en coronavrij te houden. Ook zij zorgen voor uw gezondheid."