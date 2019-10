Exclusief voor abonnees Knokke-Heist viert 40 jaar Lippens: zo verloopt feestdag van burgemeester, inclusief cadeau van zoon Valery Mathias Mariën

21 oktober 2019

12u28 2 Knokke-Heist Valery Lippens, zoon van graaf Leopold Lippens, zal zaterdag voor een speciaal moment zorgen tijdens de viering van het 40-jarig burgemeesterschap van zijn vader. Valery - internationaal fotograaf van beroep - overhandigt er een speciaal kunstfotoboek met landschapsfoto’s afgewisseld met gedichten en quotes die de burgemeester nauw aan het hart liggen. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat Lippens een eigen gedenkplaat krijgt in Knokke-Heist.

De gemeente Knokke-Heist telt letterlijk de dagen af tot de viering van haar burgemeester. Om niets aan het toeval over te laten, heeft nu ook VRT-journalist Ruben Van Gucht officieel bevestigd dat hij zaterdag aanwezig zal zijn om als gastpresentator de viering van 40 jaar burgemeester Graaf Leopold Lippens in goede banen te leiden. Om 14 uur praat hij eerst in de Business Club 101 van het sportcomplex voor een select aantal genodigden de academische zitting aan elkaar en houdt hij ook een snedig interview met de Knokke-Heistse burgervader. Een 200-tal familieleden, vrienden en politieke en zakelijke relaties van Graaf Leopold Lippens worden tussen de toespraken door ook getrakteerd op een aantal liedjes van Robin Lantsoght. Deze Knokke-Heistse zanger-gitarist hoopt de burgemeester aangenaam te verrassen met een paar van zijn lievelingssongs uit de sixties. Naast eerste schepen Piet De Groote en ereschepen Danny Lannoy brengt ook ontslagnemend Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem namens de federale regering hulde aan Graaf Leopold Lippens.

Kunstfotoboek van Valery Lippens

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen