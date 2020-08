Knokke-Heist versoepelt mondmaskerplicht vanaf 1 september: masker enkel nog verplicht in ‘rode’ parkeerzones en in wachtrij Mathias Mariën

28 augustus 2020

12u19 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft beslist om het gebied waar de mondmaskerplicht geldt vanaf dinsdag 1 september te verkleinen. Enkel op de publiek toegankelijke plaatsen in de rode parkeerzones zal je nog een masker moeten dragen.

“Zowel in de gemeente als op nationaal vlak is er al enkele dagen een dalende trend merkbaar in het aantal besmettingen. Daarnaast loopt het zomerseizoen op zijn einde met als gevolg een daling van de drukte op vele plaatsen in de gemeente”, verduidelijkt het gemeentebestuur de beslissing. De rode parkeerzones, waar je dus wel nog een masker zal moeten dragen, liggen in de drukkere plaatsen en winkelstraten in de gemeente. De zones zijn herkenbaar aan de parkeerautomaten.

Verder geldt er steeds een mondmaskerplicht wanneer men in een wachtrij staat en op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten en/of ophalen (scholen, sportcentra, jeugdverenigingen ...). Vanaf 1 september is iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar ook verplicht om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich begeeft op het grondgebied van Knokke-Heist.

Ook de mondmaskerplicht op de zeedijk en strandtoegangen vervalt vanaf 1 september. Dat besliste de West-Vlaamse gouverneur. De federale maatregelen blijven evenwel nog steeds geldig. Hoewel de mondmaskers nu niet meer overal verplicht zijn, raadt het gemeentebestuur wel aan om het zo veel mogelijk te dragen. “Wij rekenen opnieuw op de burgerzin en het gezond verstand van onze inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers. Op die manier kunnen we het risico op een nieuwe grote besmettingsgolf beperken”, klinkt het.