Knokke-Heist verliest culinair uithangbord, maar gemeente toont begrip: “Op hoogste niveau komt er zoveel meer bij kijken” Mathias Mariën

26 augustus 2019

12u08 2 Knokke-Heist Het sluiten van tweesterrenrestaurant Bartholomeus betekent voor de gemeente Knokke-Heist een groot verlies op culinair vlak. Toch toont het gemeentebestuur begrip voor de beslissing. “Bovendien zullen ze met hun nieuwe zaak ambassadeurs blijven voor onze gemeente. Net zoals alle horecazaken dat zijn", zegt schepen voor Toerisme Anthony Wittesaele (GBL).

“Het Bartholomeus-team onder leiding van Bart en Sandra is zeker ons top culinair uithangbord, onze ‘Messi’ om het in voetbaltermen uit te drukken”, gaat Wittesaele verder. “Maar op zowel menselijk als professioneel vlak begrijp en respecteer ik hun beslissing. Horecamensen zijn sowieso helden die elke dag een grote berg over moeten - ik heb daar gigantisch respect voor. Maar op dat hoogste niveau komt er nog zoveel meer bij kijken. Denk aan de druk met die beoordelingen door Gault Millau, Michelin en anderen.” In Knokke-Heist hebben ze bovendien goede hoop dat de ‘nieuwe Bartholomeus’ vanaf 2020 opnieuw een absolute meerwaarde kan betekenen. “De nieuwe richting die Bart en Sandra met hun ijzersterk team uitgaan, zal ongetwijfeld ook een culinair uithangbord van onze gemeente blijven, zoals alle andere horecazaken ook onze ambassadeurs zijn”, besluit Anthony Wittesaele.