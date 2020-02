Knokke-Heist toont zich zorgzame gemeente met 100km-run voor Kom op tegen Kanker: “Het wordt een absolute hoogdag” Mathias Mariën

12 februari 2020

09u21 0 Knokke-Heist Knokke-Heist is op 22 maart het decor voor de 100 km-run voor Kom op tegen Kanker. De organisatie tekende samen met het gemeentebestuur een indrukwekkend parcours uit langs alle troeven van de kustgemeente. Supporters kunnen verzamelen op het centrale belevingsdorp in het Graaf Leopold Lippenspark. “Het wordt een absolute hoogdag. Ieder team dat deelneemt, heeft een eigen verhaal. De mensen achter de wedstrijd zijn het allerbelangrijkste”, zegt bevoegd schepen Jan Morbee (GBL).

40 + 30 + 20 + 10 = 100, dat is het principe dat tijdens de wedstrijd gehanteerd wordt. Per team zijn er vier lopers. Eén loper start als eerste en na elke 10 kilometer sluit een extra loper van het team aan. De eerste loper legt dus 40 kilometer af, de tweede 30, de derde 20 en de vierde 10. Ze lopen samen, komen ook samen over de finish en het team legt op die manier samen 100 kilometer af. Wie wil deelnemen, moet als team wel eerst 2.500 euro inzamelen voor Kom op tegen Kanker. Vorig jaar, toen de wedstrijd nog werd afgewerkt in De Schorre in Antwerpen, zamelden 581 teams 1.452.000 euro in. “Op een exact aantal deelnemers is het nog wachten, maar nu al is zeker dat er méér zullen zijn in Knokke-Heist”, zegt schepen Jan Morbee enthousiast.

Hoogdag

De kustgemeente is bijzonder trots dat de 100 km-run - de organisatie is in handen van Golazo - voor hen koos als locatie. “We hebben samen met de organisatie dan ook alles uit de kast gehaald om een uitdagend en mooi parcours uit te tekenen”, zegt Morbee. Dat ze daarin geslaagd zijn, is een understatement te noemen. Het Belfius Basecamp van Club Brugge, de Zoute Golf, een passage langs het AZ Zeno en het Zwin, de zeedijk, het strand, de villa’s in het Zoute ... Alle troeven en mooiste plekjes van Knokke-Heist zijn opgenomen in het parcours. In het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark wordt een belevingsdorp ingericht waar alle supporters samen de wedstrijd kunnen volgen. Ook de lopers zullen daar telkens bij hun team aansluiten. “Als je het uitgetekende parcours ziet, zal je merken dat het eigenlijk een klavertje vier is geworden. Het symbool van Kom op tegen Kanker en tegelijk een teken van geluk”, duidt schepen Jan Morbee. “Alle betrokken partijen waren laaiend enthousiast over de route. Het moet een hoogdag worden voor onze gemeente én alle deelnemers. De mensen zullen snel merken dat Knokke-Heist veel meer is dan de ‘chique gemeente’. We zijn in de eerste plaats een enorm zorgzame gemeente.”

Emoties

De schepen zal zelf ook deelnemen aan de wedstrijd - hij loopt in zijn team 20 kilometer - en benadrukt het belang van dergelijke initiatieven. “Ieder team dat meedoet, iedere deelnemer, heeft een eigen verhaal. De mensen achter de wedstrijd, dat is waar die dag om draait. Bij aankomst zullen er heel wat emoties vrijkomen. Dat maakt het extra mooi", besluit Jan Morbee. Supporters zijn die dag vanaf 7.30 uur welkom in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park. Dankzij een trackingsysteem kunnen ze daar vanaf 10 uur op een scherm volgen waar hun favoriete teams zich op het parcours bevinden. Ook op je smartphone kun je checken waar de teams precies lopen.