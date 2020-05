Knokke-Heist start met voorbereidende werken voor trendy zitmeubilair en street art om shoppingbeleving te verhogen Mathias Mariën

19 mei 2020

09u40 0 Knokke-Heist In het kader van het herstelplan in Knokke-Heist zijn een aantal infrastructurele ingrepen gestart om het shoppen in de Gouden Handelsdriehoek van Dumortier-, Lippens- en Kustlaan en aanpalende pleinen aantrekkelijker te maken.

Op de hoek van de Dumortierlaan en Lippenslaan is alvast de cirkelvormige groene metalen zitbank met vuilnisbakken verwijderd. Vanaf 1 juni komt in de plaats een zogenaamde Green City Spot, dit is een stijlvolle houten zitdriehoek omrand met beplanting. Deze stijlvolle bloembakken met corten look verzorgen de fauna met een eigen regulerend watervoorzieningssysteem. Deze ontmoetingsplaats vlak bij een populair ijssalon biedt binnenkort uitzicht op een gigantische verticale bloemenwand aan de gevel van een handelspand. Ook op het Burgemeester Frans Desmidtplein zijn de glasbollen, afvalbakken en paaltjes verwijderd om plaats te maken voor elegant publiek zitcomfort.

Flashy street art van Disorderline

Begin juni start het street art-collectief DisorderLine op het Burgemeester Frans Desmidtplein met het schilderen van een driedimensionele koivijver op het wegdek. Dit graffiti- en street arttrio bestaat uit Ken De Prince (Prince) uit Heist, Sander Anseeuw (Stein) uit Ruddervoorde en Koen Vancauwenberghe (Mataone) uit Ronse. DisorderLine start terzelfdertijd met het inpakken van het toegangsgebouw van de ondergrondse parking op het Alfred Verweeplein. Het gebouw wordt daarbij getransformeerd tot een futuristisch kubistisch complex. Op de grond schilderen de kunstenaars ook 3D-tekeningen met speelelementen voor de kinderen.

Artistieke mozaïekbanken

In de Dumortierlaan werden ter hoogte van de Heilig Hart-kerk 4 artistieke mozaïekbanken geplaatst. Deze spot fungeert deze zomer als een belangrijke halte voor de elektrische shuttle die bezoekers gratis vervoert van Duinenwater tot in het Zoute.