Knokke-Heist staat vuurwerk op oudejaarsavond toe, “maar we raden het ten sterkste af” Mathias Mariën

17 december 2019

07u23 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist raadt de inwoners af om op oudejaarsavond vuurwerk af te steken. “Hoewel een gemeentelijke politieverordening bepaalt dat het op die avond mag, roepen we toch op het niet te doen”, klinkt het.

Sinds 26 april 2019 is het in Vlaanderen in principe verboden om vuurwerk af te steken en wensballonnen op te laten. Gemeenten kunnen echter wel nog autonoom hiervoor toelating verlenen en zelf de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van de toestemming vastleggen. Zo bepaalt een gemeentelijke politieverordening dat in Knokke-Heist particulieren bij wijze van uitzondering zonder burgemeestersbesluit nog vuurwerk mogen afsteken in de nacht van 31 december op 1 januari tussen 23 en 2 uur. Het oplaten van wensballonnen is bij politieverordening in de kustgemeente altijd verboden. Hoewel afsteken van vuurpijlen in de overgang van het oude naar het nieuwe jaar in Knokke-Heist dus wettelijk niet verboden is, raadt het gemeentebestuur dit voor particulieren toch sterk af. “Het is gevaarlijk en bovendien niet diervriendelijk. Er is daarnaast ook steeds een risico op brand”, klinken de argumenten.