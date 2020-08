Knokke-Heist roept op: “Deponeer je afval toch in een vuilnisbak of afvaleiland” Bart Huysentruyt

09u16 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist vraagt meer respect voor de strandreinigers. Rondslingerend zwerfvuil is de voorbije weken een té vertrouwd zicht geworden in de kustgemeente.

Op het strand van Knokke-Heist staan 200 vuilnisbakken en 12 afvaleilanden die dagelijks geleegd worden. “Toch slagen er nog steeds badgasten in om het afval naast in plaats van in de bak te deponeren. Afvalbak toevallig vol op een topdag? Loop een paar honderd meter naar de volgende of neem je afval mee naar huis. Graag wat meer respect voor onze strandreinigers aub”, klinkt de duidelijke boodschap.