Knokke-Heist “relatief tevreden” over maand juli: meer dan 15.000 bezoekers deden al de Instagram-route Bart Huysentruyt

13 augustus 2020

09u08 0 Knokke-Heist De dienst Marketing & Toerisme in Knokke-Heist maakte de balans op van de voorbije maand juli. Het gemeentebestuur kijkt, gezien de omstandigheden, relatief tevreden terug op de eerste maand van de zomervakantie.

De shopping shuttle vervoerde sinds de start op 13 juli meer dan 5.000 gasten. Naast een leuke beleving zorgt de shuttle ook voor minder filevorming. De shoppingparking op Duinenwater blijft alvast nog tot midden oktober beschikbaar voor de bezoekers aan de badstad. De bezoekersattracties het Zwin Natuur Park (18.000 bezoekers) en het oorlogsmuseum For Freedom Museum in Ramskapelle (1.500 bezoekers) noteerden tot 20 procent meer bezoekers dan in juli 2019. In het Sincfala, Museum van de Zwinstreek (500 bezoekers) is het maximale aantal bezoekers per dag door de corona-maatregelen sterk gelimiteerd. Meer dan 5.500 fotoliefhebbers in de tuin van het Cultuurcentrum Scharpoord de tentoonstelling World Press Photo, met het ruisen van de bladeren als achtergrondmuziek, een duidelijke groei ten opzichte van de indoorversie van 2019.

Het nieuwe wandel-en fietsparcours van het Cartoonfestival blijft inwoners en bezoekers naar diverse uithoeken van de gemeente loodsen. Zo’n 3.000 families passeerden al langs het startpunt, de Cartoon Caravan, aan het Cultuurcentrum Scharpoord. Een onverwachte hit zijn de social media routes. Er is keuze uit een LinkedIn (1.500 gasten), TikTok (8.000 gasten) en Instagram-route. Die laatste werd zelfs al door meer dan 15.000 gasten gevolgd, met prachtige, kleurrijke of hilarische foto’s tot gevolg. “We mikken ook op een succesvolle augustus-maand", klinkt het. “We houden het graag veilig en vragen iedereen blijvend de coronamaatregelen te respecteren. De lokale politie blijft in de handelscentra, op de Zeedijk en op het strand hoe dan ook permanent patrouilleren om de federale en lokale coronamaatregelen en de plaatselijke dresscode strikt te handhaven.”