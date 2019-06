Knokke-Heist profileert zich als sportiefste kustgemeente: dit valt er komende zomer te beleven Mathias Mariën

26 juni 2019

19u32 0 Knokke-Heist Knokke-Heist bruist deze zomer meer dan ooit. Ook op sportief vlak valt er heel wat te beleven. Windsurfen, kitesurfen, zeilen, … de stranden van Knokke-Heist nodigen uit tot recreactief genieten. De vijf watersportcentra en Lakeside Paradise zijn optimaal uitgerust om je favoriete strand, - en watersport te beoefenen en zijn dagelijks geopend in de zomer. Maar er is meer.

Knokke-Heist staat bekend als dé sportieve kustgemeente bij uitstek. Schepen van sport Jan Morbee (GBL) kijkt dan ook graag vooruit op het rijk gevuld sportaanbod van de Sportdienst voor komende zomer. Alle sportactiviteiten zijn laagdrempelig en staan open voor jong en ervaren. Twijfel dus niet en schrijf je samen met familie, vrienden of collega’s in om deel te nemen aan één van onderstaande sportevenementen en beleef het sporten in Knokke-Heist vanop de eerste rij.

Sportstranden

Speel je graag een partijtje beachvolleybal of beachvoetbal onder de stralende zon? Of ben je verlekkerd op een spelletje petanque, mölkky of kubb in het zachte zand? Op het sportstrand van Knokke (Rubensplein) en het sportstrand van Heist west (Kardinaal Mercierstraat) kan je voor dit alles van 1 juli t.e.m. 30 augustus dagelijks van 10.30 tot 18 uur terecht. Ieder weekend zijn er op de beide sportstranden om 13.30 uur beachvolleybaltornooien met heel wat leuke prijzen in natura. Op het sportstrand van Heist is er elke zaterdag van 10.30 tot 11 uur Kids Dance en van 11 tot 12 uur Summer Dance. Elke zondag is er van 10 tot 11 uur yoga.

Strandlopen van Knokke en Heist

De strandlopen bieden je een heerlijke manier om met vrienden of familie te genieten van de lokale skyline en je longen te vullen met gezonde zeelucht. De lage inschrijvingsprijs en het zomerse karakter maken van de strandlopen een echt familiaal sportgebeuren. Op vrijdag 12 juli start deze massasportklassieker op het strand voor de Meerlaan. Naast de traditionele afstanden van 5 en 10 km, staat er ook een jongerenloop op het programma waarbij de kids 2 km afleggen. Op vrijdag 2 augustus eenzelfde format, met de start - en aankomstlocatie op het sportstrand van Heist.

Zeezwemmen

Op woensdag 7 augustus staat aan het sportstrand van Heist west het zeezwemmen op het programma. Bij deze zwemwedstrijd onder begeleiding van de kustreddingsdienst kunnen recreatieve en competitiezwemmers kiezen uit 500 m en 1.500 m. De 500 m voor +16-jarigen start om 18.45 uur, voor -16-jarigen om 18.55 uur. De 1.500 m start om 19.30 uur.

Iron Kid @ sportoase Duinenwater

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus opent de Sportdienst hun triatlonfestival met de Iron Kid, hét zomerse sportgebeuren waar jongeren centraal staan. De Iron Kid wil 900 triatleten van 3 tot 12 jaar op een niet-competitieve manier kennis laten maken met triatlon.

Er zijn vier leeftijdscategorieën, waarbij de afstanden zijn aangepast aan de leeftijd. ‘Just4fun’ is het motto. Dus geen chronometers, maar wel veel toeters en bellen en laaiend enthousiaste mama’s en papa’s, supporterende oma’s en opa’s langs het parcours. Net echt, inclusief een mega grote medaille voor elke deelnemer! Inschrijven kan nog tot 31 juli of tot een categorie volzet is.

Finishers Triatlon @ sportoase Duinenwater

Daags na de Iron Kid (zondag 25 augustus) organiseert de Sportdienst de 15de editie van de Finishers Triatlon. Deze triatlon voor mensen van 12 tot 99 jaar laat hen op een niet-competitieve manier kennis maken met de triatlon. De uitdaging aangaan en beëindigen is de opdracht! De finish halen is het enige doel. Er is maar één iets belangrijk: deelnemen! Winnen is verboden. Man of vrouw, slank of volslank, jong of ervaren, het maakt niet uit. Gedreven door de “Yes I can” gedachte en de aanmoedigingen van het publiek ervaren alle deelnemers keer op keer de voldoening na de inspanning.

Zwintriathlon

Op woensdag 4 september is Knokke-Heist andermaal in de ban van triatlon. Dan zakken 1.100 deelnemers af naar Knokke-Heist voor de 21ste editie van deze internationale ¼ triatlon met start in het Nederlandse Sluis en aankomst op het Evenementenstrand van Knokke-Heist. Op deze hoogmis van de triatlon gaan zij de uitdaging aan om 1 km te zwemmen in de Damse Vaart, 45 km te fietsen in de Nederlandse en Belgische polders en 10 km te lopen op de Zeedijk van Knokke.

Door de jaren heen is de Zwintriathlon uitgegroeid tot een massasportklassieker, waar zowel de pure recreant als de professionele triatleet zich thuis voelt. In de kop van de wedstrijd strijden de internationale toptriatleten met naam en faam voor de dagzege. The Battle of the sexes waarbij er een extra premie is weggelegd voor de eerste triatleet die finisht, zorgt daarbij voor een extra pigment. Het deelnemersveld is volzet.

Halve Triatlon Knokke-Heist

Van Damse Vaart in Sluis tot Evenementenstrand in 113 km is de opdracht op zaterdag 7 september . Momenteel noteren de organisatoren 469 individuele inschrijvingen en 64 trio’s/duo’s voor deze spin off van de Zwintriathlon. Met 654 deelnemende sporters is dat alvast een fikse stijging t.a.v. de eerste editie met 286 individuele starters en 54 relay teams. Momenteel zijn er 72 moedige triatleten die zich aan ‘the double’ wagen, met na deelname op woensdag aan de Zwintriathlon ook deelname op zaterdag aan de Halve Triatlon. Zij krijgen daarvoor een extra pakket incentives.

Opvallend bij de trio’s is dat er een aantal families, bedrijven of verenigingen deze sportieve uitdaging aan gaan. De berichten op sociale media laten alvast vermoeden dat er nog heel wat mensen op zoek zijn om hun trio samen te stellen. Inschrijven is nog mogelijk tot en met 30 juni.

Besox Early Bird Run

Onder het motto ochtendstond heeft goud in de mond beleven de deelnemers aan de Besox Early Bird Run bij het krieken van de dag een unieke loopervaring. Met de start en aankomst aan het Zwin Natuur Park en een parcours doorheen de Zwinvlakte, - duinen en –bosjes kunnen de deelnemers op zondag 29 september genieten van een unieke locatie. Het parcours met een passage over de vernieuwde internationale dijk is een afwisseling van bewandelbare paden en kleine offroad paden.

Info

Sportdienst Knokke-Heist

1. Verheyestraat 14, 8300 Knokke-Heist

Tel 00 32 (0)50 630 480

sport.knokke-heist.be