Knokke-Heist pakt uit met eigen carnavalsgame: Het Sprotjesspel Mathias Mariën

12 november 2019

17u30 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist pakt uit met een speciaal ontworpen game voor carnaval 2020: Het Sprotjesspel.

De carnavalgekte in de gemeente barst los tussen 22 en 24 februari. Op maandag 24 februari is er sprotjesavond en wil het gemeentebestuur feestvierders stimuleren om zoveel mogelijk cafés en feesttenten in deelgemeente Heist te ontdekken. Vanaf december kan je de app downloaden in de App store of Google Play store. Het spel is eenvoudig: met de app kan je QR-codes scannen die in de cafés hangen. Per gescande code krijg je punten. Extra punten kan je verdienen door zoveel mogelijk evenementen van carnaval te bezoeken zoals de carnavalbals in januari en februari, de prinsenaanstelling en uiteraard alle deelnemende sprotjescafés. “De nieuwe ontwikkeling van de sprotjesapp past in het plaatje van de uitdagingen op digitaal vlak en zal zeker extra plezier garanderen voor jong en oud”, zegt bevoegd schepen Jan Morbee.

Prins carnaval

Ondertussen is ook de strijd om de titel prins carnaval losgebarsten. Dit jaar strijden Bieze I en Michel 2.0 om de titel. Indien Bieze als winnaar uit de bus komt op het prinsenbal op 8 februari, dan krijgt hij de titel Keizer Carnaval, gezien dit zijn derde opeenvolgende campagne is. Michel 2.0 zal het hem echter niet gemakkelijk maken en hoopt zijn eerste overwinning binnen te halen op het traditionele prinsenbal dat dit jaar doorgaat in Jeugdclub ‘t Verzet.