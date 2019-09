Knokke-Heist opent vernieuwde sporthal na renovatie van 1,7 miljoen euro: “Nodig, want jaarlijks ontvangen we 137.000 sporters” Mathias Mariën

23 september 2019

13u48 1 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft de volledig opgeknapte sporthal De Stormmeeuw officieel geopend. Met de renovatie was 1,7 miljoen euro gemoeid. “Dat was belangrijk, want een vijftiental sportclubs uit onze gemeente is hier thuis”, zeggen schepen van Sport Jan Morbee en burgemeester Leopold Lippens.

Het gemeentebestuur besliste eind 2014 om de volledige sportsite van stadion Olivier onder handen te nemen en uit te bouwen tot een vernieuwd sportpark. De renovatie en uitbreiding van sporthal De Stormmeeuw vormde daarbij een belangrijk onderdeel van het ‘Masterplan stadion Olivier 3.0'. “Al verscheidene jaren was de beperkte toegang voor mensen die moeilijker te been zijn een cruciaal pijnpunt. Daarom lieten we een lift installeren, zodat ze ofwel zelf kunnen komen bewegen of sporten, ofwel hun kinderen/kleinkinderen kunnen aanmoedigen. De lift maakt zowel de verdieping als de kelder bereikbaar”, zegt het gemeentebestuur.

1,7 miljoen euro

De werken aan de sporthal startten in januari 2018 en zijn nu volledig afgewerkt. Het prijskaartje is niet min: de renovatie kostte 1,7 miljoen euro. Daarvoor krijgt de gemeente wel heel wat in de plaats. De bestaande inkom werd vernieuwd en uitgebreid met een onthaal, kantoor, bureau voor de sportdienst en een vergaderzaal. De judozaal verhuisde naar de verdieping en een ruimte met meer licht en openheid, zodat er in nog betere omstandigheden kan getraind worden. De vergaderzaal kreeg een andere locatie en kan opgedeeld worden in twee vergaderruimtes, waarvan één in verbinding staat met het terras. De cafetaria heeft nieuwe ramen, waardoor meer licht binnenkomt en ze meer met het nieuwe terras is verbonden. Er zijn nu ook vier nieuwe kleedkamers met douches en toiletten. “De beschikbare oppervlakte werd uitgebreid met 700 vierkante meter, tot een totaal van 6.700 vierkante meter”, zegt de gemeente. Schepen van Sport Jan Morbee en burgemeester Leopold Lippens (GBL) waren dan ook zichtbaar trots toen ze de vernieuwde sporthal De Stormmeeuw mochten openen.

Jaarlijks 137.000 sporters

“Het sportcomplex is de thuisbasis voor een vijftiental sportclubs uit Knokke-Heist. De sportdienst ontvangt hier jaarlijks meer dan 137.000 sporters en staat daarmee garant voor meer dan 7.000 uren sportplezier", klonk de uitleg.

De Stormmeeuw is de sporthal met de langste geschiedenis in Knokke-Heist. De eerstesteenlegging dateert van 1971 en de opening vond plaats in 1973. “Het eindresultaat van de recente renovatie mag zeker gezien worden. De moderne look en de mooie afwerking zowel binnen als buiten het gebouw bieden een comfortabele omgeving voor zowel sporters als bezoekers”, besluit het gemeentebestuur.