Knokke-Heist opent dit weekend nieuwe gratis randparking: “Plaats voor 1.800 wagens” Mathias Mariën

17 juli 2020

12u03 6 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil in de drukkere periodes voldoende parkeergelegenheid aanbieden en opent daarom een nieuwe gratis randparking. Deze parking biedt plaats aan zo’n 1.800 wagens en wordt ingericht op de site waar Knokke-Hippique de voorbije jaren plaatsvond.

De parking zal alleen open zijn tijdens de (verlengde) weekends, toeristische topdagen en wanneer de kustbarometer een grote drukte voorspelt. Via een wandelpad met duidelijke signalisatie vinden bezoekers eenvoudig de weg naar het centrum en het strand. Wie wil kan ook even wandelen tot aan Duinenwater om daar de gratis shoppingshuttle te nemen. De randparking zal op zaterdag 18 juli voor de eerste keer open zijn en dat tot en met dinsdag 21 juli.

Digitale schermen

Om de randparking aan te duiden heeft de lokale politie digitale schermen gezet op de middenberm van de Natiënlaan en in de Kalvekeetdijk, Westkapellestraat en Nieuwstraat. Wanneer de randparking open is, zal in de Nieuwstraat éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer worden ingevoerd in de richting van de Natiënlaan, komende uit de richting van de Westkapellestraat. Tussen de Westkapellestraat en de inrit van de parking blijft tweerichtingsverkeer in de Nieuwstraat mogelijk.

Parkeerbedrijf OPC zal de randparking uitbaten en voorziet telkens twee personen om alles in goede banen te leiden. De politie houdt via een verplaatsbare camera en patrouillewagens een oogje in het zeil.