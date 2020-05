Knokke-Heist ontwerpt eigen mondmaskers mét slogan Mathias Mariën

12 mei 2020

Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist lanceert voor deze zomer mondmaskers mét slogan.

“Het is niet de bedoeling dat we maskers verplichten, maar zo kunnen mensen ze wel steeds bij de hand hebben", zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele. De kustgemeente springt zo mee op de kar om mondmaskers als een soort ‘basisuitrusting’ bij de hand te hebben. De maskers – die te koop zullen zijn via de webshop van de gemeente die eerstdaags open gaat – hebben het opschrift ‘so far, so good’ en so far, so safe’. Ze zullen minder dan 10 euro kosten.