Knokke-Heist onderschrijft de oproep van VN-secretaris-generaal Guterres voor een wereldwijd staakt-het-vuren Mathias Mariën

30 april 2020

13u10 0 Knokke-Heist Op vraag van Vredesstad Ieper heeft burgemeester Graaf Leopold Lippens zijn collega burgemeester Emmily Talpe laten weten dat ook Knokke-Heist als lid van Mayors for Peace, ten volle de oproep van secretaris-generaal Antonio Guterres ondersteunt voor een wereldwijd staakt-het-vuren.

Covid-19 zorgt ervoor dat onze economie, maar ook het sociale leven bijna helemaal stilgevallen is. Het is geen makkelijke tijd, ook niet voor onze Belgische steden gemeenten. Toch wil Knokke-Heist ook nu verder kijken dan zijn grenzen en solidair zijn met steden die vandaag slachtoffer zijn van oorlog en geweld, en met door oorlog in het binnen- of buitenland ontheemde burgers.