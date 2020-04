Knokke-Heist niet van plan ‘dagpas’ in te voeren voor strandgangers: “Oostende doet maar, wij volgen de richtlijnen van de overheid” Mathias Mariën

16 april 2020

20u59 2 Knokke-Heist Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende wil deze zomer werken met een dagpas waarmee hotelgasten, tweedeverblijvers en eigen inwoners voorrang krijgen op het strand. “Zij betalen tenslotte belastingen en we kunnen niet iedereen tegelijk ontvangen”, klinkt zijn motivatie. In Knokke-Heist zijn ze niet geneigd dat initiatief te volgen. “Meneer Tommelein doet wat hij wil, wij wachten de richtlijnen van de federale overheid af", reageert burgemeester Leopold Lippens.

Volgens de graaf is het momenteel absoluut niet aan de orde om in zijn kustgemeente een onderscheid te maken wie wel of niet op het strand mag. “Als er door de overheid wordt beslist dat het veilig is om naar zee te komen, dan zal iedereen welkom zijn op het strand van Knokke-Heist. Ook dagjestoeristen”, is Lippens duidelijk. “Oostende mag afzonderlijk werken als ze dat willen, maar wij volgen het advies op dat wordt opgelegd." Ook in die andere populaire badplaats Blankenberge is zo’n dagpas nog niet meteen aan de orde. Burgemeester Daphne Dumery laat wel verstaan dat er volop werk wordt gemaakt van een ‘post-coronaplan’, maar dat is allesomvattend en niet specifiek voor het strand.