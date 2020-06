Knokke-Heist niet te spreken over massale aanwezigheid én gedrag van dagjestoeristen: “Hou mondmasker bij de hand en laat geen berg afval achter” Mathias Mariën

01 juni 2020

21u26 62 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is niet te spreken over de talloze mensen die de voorbije dagen richting de kustgemeente kwamen afgezakt. Maandagavond was het zelfs kilometers lang filerijden voor wie Knokke wou buiten rijden. In de duinen en op het strand werd dan weer een massa afval achtergelaten. “Bovendien was er op vlak van sanitair een groot probleem. We vragen met aandrang een snelle oplossing. Strandbars openen zou al flink helpen”, zegt bevoegd schepen Anthony Wittesaele.

“Wat we vinden van de afgelopen drie dagen? Dat de mensen zich verantwoordelijker moeten gedragen en zich bewust moeten zijn dat het vakantiesfeertje op zonnige dagen misleidend is en een vals gevoel van veiligheid geeft.” Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft de eerste evaluatie van het verlengde weekend al achter de rug en is verontrust over de massa volk die kwam opdagen. Op bepaalde momenten was het op de Zeedijk over de koppen lopen. Mondmaskers waren er nauwelijks te zien. “We vragen mensen dan ook met aandrang om hun gezond verstand te gebruiken en mondmaskers bij te hebben voor de momenten waarop de afstand niet kan gehouden worden en vooral ook beetje hoffelijk te zijn, het is voor iedereen een moeilijke tijd”, zucht schepen Anthony Wittesaele (GBL).

Geen toiletten

Behalve het vele volk dat moeilijk afstand kon behouden, zorgde het gebrek aan sanitaire voorzieningen voor de grootste problemen. “Daar liep het absoluut verkeerd”, bevestigt Wittesaele. “Maar dat was toch te voorzien? We willen snel een antwoord van de Veiligheidsraad. Als het van ons afhangt, openen we komend weekend al gedeeltelijk de strandbars. Op z'n minst de uitbating van ligbedden en strandzetels. Zij hebben toiletten ter beschikking en bij voorkeur laten we ze ook al hun verkooppunten openen. De aanwezige mensen kunnen op die manier tenminste op een veilige manier aan drank geraken. Het zou alleszins véél veiliger zijn dan wat we nu vaststelden aan de warenhuizen. Onze baigneurs zijn volledig klaar daarvoor. Het zou in de eerste plaats helpen om de mensen te spreiden”, aldus Anthony Wittesaele, die nog een dringende oproep doet naar de strandgangers. “Het gedrag van sommige mensen op vlak van afval is ongelofelijk ... Er lag enorm veel afval langs de duinen en het strand. Dat is onaanvaardbaar.”