Knokke-Heist neemt voorzorgsmaatregelen om gemeentelijke diensten vanaf 18 mei weer te openen Mathias Mariën

06 mei 2020

09u39 0 Knokke-Heist De gemeentelijke diensten van Knokke-Heist blijven vooralsnog enkel elektronisch en telefonisch bereikbaar. Het is wel de bedoeling dat vanaf maandag 18 mei het stadhuis op het Alfred Verweeplein, het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein en het infokantoor van Toerisme op het Lichttorenplein in een beperkte personeelsbezetting opengaan .

Voor het stadhuis en het Sociaal Huis kan dit bovendien enkel voor wie daarvoor vooraf een afspraak heeft gemaakt. Wie zich aanbiedt wordt ook vriendelijk verzocht een mondmasker op te zetten.

Momenteel worden in diverse gemeentelijke gebouwen de nodige preventieve voorbereidingen getroffen om zowel voor het personeel als de bezoekers het risico op besmetting door het coronavirus maximaal te beperken. Zo worden er op het gelijkvloers van het stadhuis balies voor Burgerzaken, Lokale Economie, Financiën en Strand & Dijk voorzien om te vermijden dat vanaf 18 mei teveel bezoekers zich naar de andere verdiepingen zouden begeven.

Ook in het Sociaal Huis worden de vergaderlokalen op het gelijkvloers ingericht als spreeklokalen zodat ook daar de circulatie van bezoekers in het gebouw wordt beperkt. Zowel in het stadhuis in Knokke als in het Sociaal Huis in Heist worden de wachtzalen opgedeeld zodat bezoekersstromen niet met elkaar in contact komen.

In het stadhuis op het Alfred Verweeplein wordt vanaf maandag 18 mei gewerkt met een aparte in- en uitgang. Bezoekers moeten zich aanmelden aan de balie, worden visueel begeleid naar de wachtzaal en van daaruit naar hun afspraak. De bezoeker kan terug naar buiten gaan via de nooduitgang van het stadhuis.