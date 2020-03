Knokke-Heist neemt drastische maatregelen: alle activiteiten geschrapt tot eind april Mathias Mariën

12 maart 2020

12u54 350 Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist neemt drastische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Om de verdere besmetting tegen te gaan, heeft de burgemeester nu ook alle activiteiten, in- en outdoorevenementen en erediensten op het grondgebied van Knokke-Heist verboden tot 30 april. Mogelijk worden zelfs winkels en restaurants gesloten, zegt een furieuze burgemeester Lippens.

Het gemeentebestuur zal op vrijdag 13 maart een speciaal 0800-nummer opstarten waarop iedereen terecht kan met specifieke vragen. Ondertussen is wel duidelijk dat het besluit van burgemeester Leopold Lippens een grote invloed zal hebben op het dagelijkse leven in de kustgemeente. Watersportclubs en zwembaden blijven dicht en ook de bibliotheek blijft gesloten tot eind april. Door de beslissing zullen er tijdens de paasvakantie ook geen beachbars op het strand te zien zijn.

Tot eind april worden in de kustgemeente ook alle erediensten verboden én mogen jeugdbewegingen of sportclubs geen activiteiten meer organiseren. Een uitvaart in intieme kring is wel nog toegelaten.