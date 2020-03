Knokke-Heist maakt 4 miljoen euro vrij om tweedeverblijvers te bedanken met waardebon: “Steunen er ook onze lokale economie mee” Mathias Mariën

26 maart 2020

15u04 20 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft beslist om de lokale economie een extra duw in de rug te geven en tegelijk de tweedeverblijvers te bedanken voor hun geduld. Per tweedeverblijfsadres wordt een waardebon gegeven van 200 euro aan de eigenaars die belasting moesten betalen op 1 januari 2020. Die bon kunnen ze besteden bij de lokale handelaars en horeca.

De boodschap van burgemeester Leopold Lippens is duidelijk: blijf weg van Knokke-Heist zolang de coronacrisis duurt. Ook tweedeverblijvers zijn voor onbepaalde tijd niet welkom. De tweedeverblijvers zijn voor de kustgemeente nochtans een zeer belangrijke doelgroep.

“Helaas mogen zij momenteel écht niet naar hun adres in Knokke-Heist”, bevestigt het gemeentebestuur nogmaals. De badstad telt 1.500 winkels, 300 restaurants, 80 kunstgalerijen en 25 strandbars, die in de huidige situatie bijna volledig gesloten zijn. Veel valt er momenteel dan ook niet te beleven, zeker omdat ook een strandwandeling enkel voor de dichte buurtbewoners is weggelegd.

4 miljoen euro

De kustgemeente beseft dat de economische schade door de coronacrisis enorm zal zijn én dat ook tweedeverblijvers een tijdlang niet naar Knokke-Heist zullen kunnen afzakken. Daarom heeft de gemeente beslist om zowel de lokale economie als de mensen met een buitenverblijf een duwtje in de rug te geven. Per tweedeverblijfsadres wordt een waardebon gegeven van 200 euro aan de eigenaars die belasting moesten betalen op 1 januari 2020.

Die bon kunnen ze besteden bij de lokale handelaars en horeca. Met de actie steunt Knokke-Heist in de eerste plaats de lokale economie. “Tweedeverblijvers betalen wel hun tweedeverblijfstaks, dus de waardebon is ook voor hen een opsteker in deze moeilijke tijden”, zegt het gemeentebestuur. In totaal zal de kustgemeente ruim 4 miljoen euro vrijmaken voor de waardebonnen. “We denken hiermee aan de toekomst”, duidt burgemeester Lippens.

Herstelplan

Het schepencollege is evenwel niet van plan om het bij die ene actie te laten. “We buigen ons de komende dagen in de eerste plaats over de praktische uitwerking van de waardebonnen en de afspraken met onze handelaars en horeca”, zegt het gemeentebestuur. “Het project is slechts een van de acties uit een groter herstelplan dat we momenteel voorbereiden.” De gemeente benadrukt nogmaals dat de kustgemeente voorlopig niet toegankelijk is voor tweedeverblijvers én voor toeristen. De politie houdt op verschillende toegangswegen nog steeds controles én verschillende kleine grensovergangen en sluipwegen zijn afgezet met betonblokken en containers.