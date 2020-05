Knokke-Heist laat 30 jongeren blokken op stille studeerspots Mathias Mariën

29 mei 2020

07u49 0 Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist biedt een 30-tal plaatsen aan waar studenten in alle rust kunnen blokken. Door de omstandigheden kunnen zich alleen jongeren inschrijven die thuis niet de mogelijkheid hebben om in stilte te studeren wegens plaatsgebrek, te veel lawaai of bij gebrek aan een degelijke internetverbinding. Ze kunnen er vanaf dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 3 juli terecht, behalve in het weekend.

Normaal kan het gemeentebestuur in de bibliotheek en het Cultuurcentrum Scharpoord heel wat studenten verwelkomen. Momenteel vinden er evenwel enkele grote werkzaamheden plaats in Scharpoord, waardoor de rust niet meer kan gewaarborgd worden. Bovendien maken de coronamaatregelen het niet mogelijk grote groepen in kleine ruimtes te plaatsen of veel circulatie in de gebouwen toe te laten.

Het gemeentebestuur wil evenwel de jongeren helpen die er nood aan hebben. Verspreid over enkele gemeentelijke locaties kon toch een 30-tal plaatsen vrijgemaakt worden.

Wie thuis of op kot op een comfortabele manier kan studeren, wordt verzocht om de beperkte plaatsen te gunnen aan wie er echt nood aan heeft. Bovendien kan dit ook alleen voor de studenten hoger onderwijs en enkel in de week.

Vaste tafel en stoel

Inschrijven kan enkel telefonisch op het nummer van het onthaal van het Cultuurcentrum (050/63.04.30), op weekdagen van 8.30 tot 17 uur. Hou zeker je rijksregisternummer en mailadres bij de hand. Je kan telkens vanaf de woensdag je studieplaats boeken voor de week die volgt.

Afhankelijk van de locatie die aan jou toegewezen wordt, krijg je instructies over het uur dat je je moet aanmelden, de precieze locatie en de praktische afspraken. Je reserveert meteen voor een week. Omwille van de hygiënemaatregelen krijg je namelijk een vaste tafel en stoel toegewezen. Het gemeentebestuur rekent bovendien op de goede studie-ijver van de jongeren om de rust in de ruimtes te bewaren en zich aan de afspraken te houden.