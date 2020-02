Knokke-Heist krijgt grootste zandopspuiting in 40 jaar: 5,3 miljoen kubieke meter zand om kustlijn te beschermen Mathias Mariën

12 februari 2020

05u00 0 Knokke-Heist Knokke-Heist krijgt na de zomer de grootste zandopspuiting in veertig jaar tijd. Er wordt maar liefst 5,3 miljoen kubieke meter zand aangevoerd. De maatregelen past in een reeks maatregelen om onze kust beter te beschermen.

In 1978-1980 werd de hele strandstrook ten oosten van Zeebrugge hersteld, nu is het dus de beurt aan Knokke-Heist. 2,9 miljoen kubieke meter zand komt van het project Nieuwe Sluis in Terneuzen en zal gebruikt worden voor de getijdenzone in Knokke. Daarnaast komt er nog 2,4 miljoen kubieke meter zand op het strand zelf terecht. Belangrijk om te weten is dat de suppletie niks te maken heeft met de doortocht van storm Ciara en was sowieso al gepland. Kostprijs voor Vlaanderen: 26 miljoen euro. De werken zullen enkele maanden in beslag nemen. In Knokke-Heist reageren ze alvast tevreden. “Dit is belangrijk voor de bescherming van onze kust. Daarna zijn we weer voor lange tijd gerust”, zegt schepen Anthony Wittesaele (GBL).