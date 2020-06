Knokke-Heist kort bouwstop in, maar muziek mag er niet te horen zijn Mathias Mariën

03 juni 2020

09u29 0 Knokke-Heist Er komt deze zomer wel degelijk een versoepeling van de bouwstop in Knokke-Heist. Dat heeft het schepencollege beslist en is goedgekeurd in de gemeenteraad. De bouwstop van 6 juli tot 30 augustus blijft wél van kracht op de Zeedijk en de straten en parken rond de belangrijkste toeristische zones zoals de winkelstraten.

Voor de andere zones is het verboden om vanaf zaterdag 18 juli tot en met zondag 16 augustus werken en handelingen aan en in gebouwen uit te voeren die hinder en overlast in de omgeving kunnen veroorzaken door geluid, stof, trillingen of geurhinder. Opvallend: vanaf vrijdag is bij bouwwerken het gebruik van radio’s of muziekinstallaties die hoorbaar zijn van op het openbaar domein voortaan verboden over het hele grondgebied van Knokke-Heist. In de algemene polititieverordening is ook het maximumbedrag van de gasboete opgetrokken tot 350 euro en 175 euro voor minderjarigen.

Verder is het zo dat in de algemene politieverordening de niet hinderlijke werken aan en in gebouwen nu mogelijk blijven. Dit zijn de kleine (onderhouds)werken die door de eigenaar of bewoner aan de woning worden uitgevoerd en die de hinder afkomstig uit de normale lasten van het nabuurschap niet overschrijden. Deze werken mogen uitgevoerd worden indien ze beperkt zijn in tijd, geen zware impact op de omgeving hebben en nagenoeg geen privatieve inname op het openbaar domein met zich meebrengen.