Knokke-Heist koopt geen mondmaskers voor inwoners Mathias Mariën

01 mei 2020

15u02 7 Knokke-Heist Het schepencollege van Knokke-Heist gaat geen mondmaskers bestellen en verdelen voor de inwoners van de kustgemeente.

Steeds meer steden en gemeenten beslissen om hun inwoners van een gratis mondmasker te voorzien. Knokke-Heist volgt dat voorbeeld niet. Het gemeentebestuur meent dat iedere burger over voldoende mogelijkheden beschikt om zichzelf, zijn gezin en eventueel ook buren en vrienden goedkoop te voorzien van een of meerdere beschermingsmiddelen voor neus en mond. Zo zijn er in Knokke-Heist binnen de Vrijwilligerscentrale in CC Scharpoord en verschillende burgerinitiatieven momenteel heel wat naarstige inwoners aan het werk met het maken van mondmaskers. Het gemeentebestuur moedigt deze initiatieven aan en bedankt de vele vrijwilligers die deze mondmaskers gratis of aan democratisch tarief (al dan niet ten voordele van een goed doel) ter beschikking stellen van de bevolking.