Knokke-Heist is klaar voor 'De Ronde tegen Corona': massaal veel spandoeken en krijttekeningen zijn straks te bewonderen vanuit de lucht

05 april 2020

11u34 0 Knokke-Heist Knokke-Heist maakt zich op voor ‘De Ronde tegen Corona’. Op zondag rond 12.25 uur vliegt de helikopter van Het Laatste Nieuws en VTM over de badplaats.

Een massa mensen heeft acties doorgestuurd naar HLN.be en VTM. Ze hangen witte vlaggen uit, supporteren voor de zorg, versieren hun gevels, daken en balkons en maken massaal veel krijttekeningen. Dat gebeurde onder meer bij Frederick Ronse in de tuin. “We steunen alle hulpverleners en mensen die solidair in hun kot blijven”, zegt hij. De kindjes maken een groot hart en hebben ook spandoeken voorbereid. Er is ook een deejayset in de Onderwijsstraat en vele straten zijn vol gekleurd met krijt.