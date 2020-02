Knokke-Heist investeert komende vijf jaar in vrouwenwielrennen: “Mee schouders zetten onder professionalisering van sport” Mathias Mariën

01 februari 2020

08u40 0 Knokke-Heist Knokke-Heist wordt de komende jaren nog meer het epicentrum van wielrennen aan de kust. Behalve de traditionele komst van de Baloise Belgium Tour, het aankomende WK tijdrijden 2021, krijgt de kustgemeente de komende vijf jaar ook de BeNe Ladies Tour over de vloer. “Het is niet meer dan logisch dat we ook in dameswielrennen investeren", zegt burgemeester Leopold Lippens (GBL).

Dat het dameswielrennen aan een opmars bezig is, hoeft nauwelijks betoog. Dat beseffen ze ook in Knokke-Heist. “Onze gemeente telt bijna 1.800 recreatieve wielertoeristen aangesloten bij 13 wielerclubs, waaronder bijna 300 dames. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we als gemeente ook investeren in een dameswielerwedstrijd en we zijn verheugd om deze samenwerking met de BeNe Ladies Tour te kunnen aangaan. In deze laatste wedstrijd op Europese bodem vóór de Olympische Spelen hopen we verschillende toppers hier in Knokke-Heist nog aan het werk te kunnen zien”, zegt burgemeester Graaf Leopold Lippens.

De zevende editie van de vierdaagse wielerwedstrijd BeNe Ladies Tour vindt plaats van donderdag 9 tot en met zondag 12 juli 2020. De finalerit op 12 juli vertrekt vanuit Sluis en de finish ligt dit jaar in Knokke-Heist. De kustgemeente profileert zich de komende jaren zo nog meer als dé sport- en belevingsgemeente van de kust. “Met het wereldkampioenschap in aantocht in 2021, slaat Knokke-Heist nu ook vanaf 2020 en vijf jaar lang enthousiast de handen in elkaar met de BeNe Ladies Tour. De sportieve badstad wil zo mee de schouders zetten onder het dameswielrennen, dat in volle ontwikkeling is dankzij de toenemende professionalisering en de toenemende interesse van het grote publiek”, aldus Lippens.

Sportief randgebeuren in handen van Heist Sportief

De Knokke-Heistse wielerclub Heist Sportief pakt in samenwerking met de Knokke-Heistse dameswielerclubs en de gemeentelijke sportdienst ook nog uit met een sportief randgebeuren voor vrouwelijke recreatieve wielertoeristen om zo te zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak en extra uitstraling voor de BeNe Ladies Tour.