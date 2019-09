Knokke-Heist houdt extra toezicht op sluikstorters: ook glasbollen worden in de gaten gehouden Mathias Mariën

13u07 0 Knokke-Heist Van 30 september tot 6 oktober organiseren Mooimakers van de Vlaamse overheid de jaarlijkse handhavingsweek waarbij aandacht gevraagd wordt voor toezicht op sluikstort en zwerfvuil. Ook het gemeentebestuur van Knokke-Heist neemt deel aan deze actie en breidt de actie zelfs uit tot 20 oktober. Medewerkers van Preventie & Veiligheid, Stadsonderhoud en het AGSO gaan op pad om extra toezicht te houden op het oneigenlijk gebruik van de openbare afvalkorven en sluikstorten aan de glasbollen.

Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten op samen met lokale overheden en afvalintercommunales. Maar er wordt ook gewerkt aan extra controle op zwerfvuil en sluikstort. Van 6 tot 20 oktober zullen er in Knokke-Heist meer controles zijn, zowel anoniem als in uniform. Lichte overtreders worden aangesproken. Hen worden alternatieven voorgesteld. Bij zwaardere overtredingen wordt er zwaarder beboet. Het gemeentebestuur gaat hierbij niet alleen voor een harde, maar ook een positieve aanpak: wie zijn zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje.