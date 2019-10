Knokke-Heist heeft vanaf nu eigen Pamperbank Mathias Mariën

08 oktober 2019

In Knokke-Heist kan je voortaan terecht voor het deponeren van luiers in de Pamperbank.

Er zijn verschillende inzamelpunten:

• Sociaal Huis Knokke-Heist (zowel aan het onthaal als bij Kind en Gezin), Kraaiennestplein 1

• Basisschool De Pluim, Kragendijk 182

• Basisschool Anker, Pannenstraat 132

• Bond Moyson, Vlamingstraat 87

• Bond Moyson, Zoutelaan 49

De luiers die in de Pamperbank terechtkomen, komen terecht bij mensen die het financieel moeilijk hebben. Zo wordt er voor gezorgd dat de aankoop van luiers minder zwaar doorweegt op het budget van gezinnen uit kansengroepen. In Knokke-Heist zullen de luiers verdeeld worden via de Living en sociale kruidenier in ’t Schap. Gezinnen met jonge kinderen kunnen er een pakket van 25 luiers aankopen voor 1 euro. Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis bekijkt, aan de hand van een sociaal onderzoek, of iemand aan de voorwaarden voldoet om een badge te verkrijgen van de sociale kruidenier.

VERKOOPPUNTEN:

Ontmoetingshuis ’ t schap, De Vrièrestraat 22.

Sociale kruidenier:

• Elke eerste en derde donderdag van de maand van 13u30 tot 16u30

De Living:

• Elke eerste woensdag van de maand van 8u30 tot 11u30

• Elke derde woensdag van de maand van 13u30 tot 16u30

De Pamperbank is een initiatief van Samen Sterker West-Vlaanderen, een coöperatieve onderneming met sociaal oogmerk. In verschillende gemeenten vind je al zo’n pamperbank, dankzij de samenwerking met het Sociaal Huis en ’t schap voortaan ook in Knokke-Heist. Wie dit initiatief wil steunen, maar geen luiers op overschot heeft, kan er steeds aankopen en binnenbrengen op de inzamelplaatsen in Knokke-Heist.

Meer informatie? sociaalhuis@knokke-heist.be of 050/530.900