Knokke-Heist heeft bijna 40 miljoen euro in schatkist zitten Mathias Mariën

02 juni 2020

22u39 0 Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist heeft goed geboerd in 2019: het heeft nu bijna 40 miljoen euro in de schatkist.

Het resultaat op kasbasis bedraagt 39,9 miljoen euro en de autofinancieringsmarge 19 miljoen euro. De jaarrekening werd goedgekeurd tijdens de voorbije gemeenteraad. “De opbrengsten zijn in 2019 sterker gestegen dan de kosten waardoor onze gemeente in staat is om zijn financiële buffer nog te verstevigen”, zegt het gemeentebestuur.

Knokke-Heist heeft in 2019 voor 27,3 miljoen euro investeringen gedaan, voornamelijk in gebouwen en terreinen (15,1 miljoen euro) en in mindere mate in wegenwerken (2,1 miljoen euro). De investeringen werden volledig met eigen middelen gefinancierd. Daardoor blijven de financiële schulden verder dalen. In 2007 was de financiële schuld 95 miljoen euro. Eind 2019 was dit nog 30 miljoen euro. “We zijn dus in staat om te investeren, de schuld verder af te bouwen en ook nog in deze moeilijke coronatijd een mooie reserve te behouden voor de toekomst”, klinkt het.