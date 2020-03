Knokke-Heist geeft zorgverleners via attest voorrang in voedingszaken Mathias Mariën

25 maart 2020

14u55 0 Knokke-Heist Werknemers in de zorgsector kloppen tegenwoordig nog langere uren dan anders en moeten daarom snel in en uit de supermarkt kunnen om de nodige voedingswaren in te slaan. Daarom voorziet de gemeente Knokke-Heist voor (huis)artsen, (thuis)verpleegkundigen en zorgkundigen een attest waarmee ze recht hebben op voorrang in alle lokale voedingswinkels/supermarkten.

Zo moeten zorgverleners niet langer aanschuiven in de wachtrij of na een lange werkdag geconfronteerd worden met lege winkelrekken. Het attest is te verkrijgen bij alle zorginstellingen of de dienst Lokale Economie. Het attest bewijst dat de persoon in kwestie werkzaam is in de zorgsector, dit wordt tevens gestaafd door middel van een stempel van de zorginstelling. Gezien de omstandigheden die we momenteel meemaken, vragen we iedereen om deze personen voorrang te verlenen bij toegang tot de winkels tijdens de periode van maatregelen tegen het coronavirus. Een klein gebaar met een grote impact.