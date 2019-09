Knokke-Heist en Damme samen het decor voor wielerwedstrijd De Kustpijl Mathias Mariën

04 september 2019

13u23 0 Knokke-Heist Op zaterdag 14 september vindt de UCI-wielerwedstrijd de Kustpijl plaats in Damme en Knokke-Heist. Het sportevenement is opgesplitst in een wedstrijd voor eliterenners en een afwachtingskoers voor gentlemen.

Het startschot wordt om 13 uur gegeven op de Zeedijk-Heist ter hoogte van de Raan. Hier komen de eliterenners ook omstreeks 17.30 uur over de eindmeet. Het parcours is opgesplitst in vijf grote en vijf lokale ronden. Tijdens de vijf grote ronden rijden de deelnemers via de Zeedijk-Heist naar de Parkstraat, Elizabetlaan, Heistlaan, Dudzelestraat, Westkapelse Steenweg (Brugge), Damse Steenweg (Brugge), Koolkerkesteenweg, Westkapellesteenweg, Oostkerkestraat, Dorpsstraat, Herenweg, Westkapellestraat, Breed Veertien, Loopplank, Bakboord en Heistlaan. Op het einde van de vijfde ronde rijden de wielrenners een eerste keer naar de aankomstzone op de Zeedijk-Heist via de Westkapellestraat, Hendrik Consciencestraat, Polderstraat, Rampe, Elizabetlaan (N34) en Anemonenlaan.

Tijdens de vijf lokale ronden rijden de eliterenners via de Parkstraat naar de Elizabetlaan, Heistlaan, Dudzelestraat, Dorpsstraat, Westkapellestraat, Hendrik Consciencestraat, Polderstraat, De Rampe, Elizabetlaan (N34), Anemonenlaan en Zeedijk-Heist.

Gentlemen’s race

Gelijktijdig met de grote ronden van de Kustpijl vindt ook de afwachtingskoers voor gentlemen plaats. De wedstrijd start om 13.15 uur op de Zeedijk-Heist ter hoogte van de Raan, waar de deelnemers ook omstreeks 14.50 uur finishen. De renners rijden via de Zeedijk-Heist, Parkstraat, Elizabetlaan, Heistlaan, Marktstraat, Westkapellestraat, Hendrik Consciencestraat, Polderstraat, Rampe, Elizabetlaan, Anemonenlaan en Zeedijk-Heist naar de eindmeet. De renners rijden in totaal tien ronden.