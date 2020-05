Knokke-Heist en Bpost plaatsen Cubee-pakjesautomaat in handelscentrum Mathias Mariën

18 mei 2020

08u25 0 Knokke-Heist In het kader van het relanceplan plaatst het gemeentebestuur van Knokke-Heist, in samenwerking met Cubee van Bpost, straks op een strategische plaats in het handelscentrum een bijkomende pakjesautomaat.

E-commerce zit immers volop in de lift, zeker in deze coronaperiode. Handelaars die een pakjesautomaat gebruiken en een locker huren zijn 24 uur op 24 bereikbaar en kunnen zo hun verzend- en ontvangstmogelijkheden uitbreiden. Eveneens kunnen de plaatselijke ondernemers aankopen erin plaatsen zodat de klant deze kan ophalen op het gewenste tijdstip. Zo kunnen de Knokke-Heistse zelfstandigen een extra service aanbieden aan de klant die niet de hele dag moet rondzeulen met plastic zakken of shoppingtassen.

Met Cubee kunnen klanten, op elk moment van de dag of nacht, hun bestelling op een eenvoudige manier afhalen. Aan de automaat hoef je enkel je QR-code in te scannen en de locker met jouw zending gaat open. Naast het afhalen van pakjes is ook verzenden mogelijk. Verder worden leveringen bestemd voor een pakjesautomaat door de logistieke partner gebundeld en in één stop afgeleverd. Op die manier draagt de gemeente bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.