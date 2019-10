Knokke-Heist eerste kustgemeente met ‘Fibernet’ Mathias Mariën

16 oktober 2019

14u46 0 Knokke-Heist Knokke-Heist is als eerste kustgemeente aan de beurt voor de uitrol van ‘Fibernet’ van Proximus.

In december 2016 kondigde Proximus het programma ‘Fiber for Belgium’ aan, een investering van 3 miljard euro over 10 jaar om de uitrol van fiber (= glasvezel) te versnellen en zo het merendeel van de bedrijven en stedelijke centra in België te bereiken. Sindsdien is Proximus al met de uitrol van fiber gestart in 11 steden, nu is Knokke-Heist aan de beurt als eerste kustgemeente. Proximus presenteerde er het project ‘Fiber voor Knokke-Heist’. De uitrol van fiber in het centrum start binnen enkele weken. Om de hinder te beperken, gebeuren de werkzaamheden in overleg met het gemeentebestuur. Fiber is het vaste netwerk van de toekomst: doordat het ongeëvenaarde snelheden biedt, zonder onderscheid tussen download en upload, opent het de weg naar nieuwe manieren van leven en werken, met als uiteindelijk resultaat een zeer hoge klantentevredenheid. “Om alle burgers te connecteren met alles en iedereen, is er nood aan een snel en performant netwerk”, verklaart schepen van ICT Philippe Vlietinck. “Met deze werken wordt de bandbreedte aanzienlijk verhoogd van 100 Mb/s naar 1Gb/s.”