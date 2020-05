Knokke-Heist brengt in kaart waar je mondmaskers kan kopen en krijgen Mathias Mariën

26 mei 2020

10u53 1 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist reikt geen mondmaskers uit aan zijn inwoners, maar men brengt wel handig in kaart waar je mondbescherming kan kopen of gratis kan krijgen.

De gemeentelijke GIS-dienst verzamelde al de mooie burgerinitiatieven van personen die mondmaskers maken in de gemeente. Zo zie je in één oogopslag waar je een al dan niet gratis mondmasker op de kop kan tikken in jouw buurt. Je vindt de kaart en het formulier hier.