Knokke-Heist blijft mét succes investeren in de bijen en pakt uit met goed rapport: vijf bloemenweides in Europese top 10 Mathias Mariën

18 juli 2019

15u47 0 Knokke-Heist Knokke-Heist blijft zich profileren als een bijenvriendelijke gemeente. Zo heeft het schepencollege plannen om rond de woon- en zorgcentra van het Dak een testproject op te starten waarbij een bijentuin wordt ingericht volgens een therapeutisch concept met medische effecten. Nog straffer: de badplaats prijkt bovenaan de Europese lijst wat plantendiversiteit betreft. Maar liefst vijf sites van de gemeente staan in de top 10.

Het gemeentebestuur kreeg deze week hun ‘bijenrapport’ voorgeschoteld van de wetenschappers van BeeOdiversity. De resultaten van deze Bee-O-monitoring zijn voor de kustgemeente alvast bemoedigend. Dankzij de uitbreiding van de bloemenweiden groeiden zowel de populaties honingbijen als de solitaire bijen sterk aan. “De biodiversiteit zit duidelijk in de lift en de verontreiniging door pesticiden en zware metalen neemt stelselmatig af”, klinkt het trots.

Bijenvriendelijke gemeente

Zes jaar geleden ging het innovatief project rond bestuivers en biodiversiteit van start in Knokke-Heist. In samenwerking met de sociale onderneming BeeOdiversity, analyseert de gemeente elk jaar de kwaliteit van het milieu en de biodiversiteit en voert acties uit voor het welzijn van haar burgers, maar ook voor alle bestuivers. Het doel van dit project is om het bewustzijn te vergroten en de biodiversiteit verder te ontwikkelen door middel van een wetenschappelijke monitoring van de omgeving. Sindsdien heeft Knokke-Heist vijftien bijvriendelijke tuinen gecreëerd waar scholen, bewoners en bezoekers meer leren over het belang van honing- en solitaire bijen en andere bestuivers. Momenteel telt de gemeente zo’n 20.000 m² bloemenweiden op het openbaar domein. “Ook steeds meer landbouwers nemen het initiatief om met behulp van financiële ondersteuning van de Vlaamse Landmaatschappij de berm naast hun akkers in te zaaien met bloemen”, zegt het gemeentebestuur. “Deze bloemenvelden zorgen niet alleen voor een kleurrijke natuurpracht voor de voorbijgangers, maar garanderen ook een kwalitatieve voeding voor de bijen. Onze gemeente heeft wel nog nood aan meer herfstbloeiers zodat de bijen ook in oktober en november nog voldoende voedsel kunnen opnemen. Ook bijvriendelijke balkonplanten kunnen hierbij helpen.” Burgemeester Leopold Lippens (GBL) liet eerder al verstaan dat hij zich als burgemeester zal blijven inzetten voor de bijen. “Waarom we die inspanningen doen? Wie die vraag stelt, weet duidelijk niet hoe belangrijk bijen zijn. Het merendeel van de mensen beseft dat trouwens niet”, aldus Lippens.

Europese top

BeeOdiversity beschikt momenteel over meer dan 100 meetpunten in 9 verschillende landen. Knokke-Heist prijkt bovenaan deze lijst wat bloemendiversiteit betreft. Maar liefst vijf sites van Knokke-Heist staan in de Europese top 10. Tijdens bepaalde perioden van het jaar is het gemeten aantal plantensoorten aan bloeiende planten bijna het dubbele van het gemiddelde van alle andere sites van BeeOdiversity. In de toekomst, door verdere aanpassingen, zal het aantal wilde inheemse soorten verder toenemen.

Nóg maatregelen

Een belangrijk onderdeel het Knokke-Heistse bijenproject is gebaseerd op het meten van vervuiling. Tijdens de analyses van zware metalen werden af en toe vrij hoge concentraties aan chroom, arseen, lood en zink gedetecteerd. In vergelijking met de jaren daarvoor is deze vervuiling verminderd. Vermoedelijk is dit te danken aan het einde van de werkzaamheden voor de aanleg van de A11 en de verminderde haventrafiek in de haven van Zeebrugge. Het gemeentebestuur zal in elk geval bij Brugge en het havenbestuur aandringen om aan wal een elektrische aansluiting te voorzien zodat de schepen na het aanmeren niet langer stationair hoeven te draaien op diesel. Hoe dan ook, in vergelijking met sommige Vlaamse grootsteden scoort de luchtkwaliteit van Knokke-Heist momenteel nog altijd 40 tot zelfs 100 keer beter. Verder wil de gemeente het aantal pesticiden blijven terugdringen. Vanaf 2021 geldt er met uitzondering van de professionele land- en tuinbouw een nultolerantie wat pesticiden betreft zodat de resultaten nog aanzienlijk zullen verbeteren. In samenwerking met gespecialiseerde agronomen zullen ook de plaatselijke land- en tuinbouwers aangemoedigd worden om te experimenteren met meer milieuvriendelijke alternatieven. Het college heeft bovendien plannen om rond de woon- en zorgcentra van het Dak een testproject op te starten waarbij een bijentuin wordt ingericht volgens een therapeutisch concept met medische effecten.