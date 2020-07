Knokke-Heist bekijkt mogelijkheid om zeewater om te zetten in drinkbaar water Mathias Mariën

16 juli 2020

07u46

Bron: De Tijd, eigen berichtgeving 34 Knokke-Heist Het waterbedrijf AGSO Knokke-Heist overweegt om enkele miljoenen te investeren in een fabriek die zout zeewater omzet in drinkbaar water. Daarvoor is er een haalbaarheidsstudie opgestart, bevestigt directeur Rudi Neirynck.

Dat de watervoorziening in ons land de voorbije jaren meermaals onder druk kwam te staan, is ondertussen al meer dan bekend. Ook in Knokke-Heist was de situatie al meermaals precair, zeker tijdens de drukke zomermaanden waarin de kustgemeente traditioneel een massa toeristen ontvangt. "Er is altijd water uit de kraan blijven lopen. Maar tijdens de zomerpieken hebben we spannende dagen gekend", klinkt het bij AGSO Knokke-Heist. Daarom zijn ze in de kustgemeente al langere tijd op zoek naar alternatieven en oplossingen. Momenteel komt het kraantjeswater in Knokke-Heist voor één vijfde uit eigen grondwaterlagen. De rest komt uit Nederland en de Ardennen.

Fabriek bouwen

Eén van de ideeën is om een fabriek te bouwen die zout zeewater omzet in drinkbaar water. “Er is nu samen met Veolia, gespecialiseerd in milieu- en watertechnologie, een haalbaarheidsstudie opgestart om te kijken wat de mogelijkheden zijn. We zitten dus nog maar in de eerste fase”, zegt directeur van AGSO, Rudi Neirynck. Met de bouw van een ontziltingsinstallatie wil Knokke-Heist zijn lot meer in eigen handen nemen. Er wordt in eerste instantie gemikt op een start­capaciteit van 1 miljoen kubieke meter per jaar, zowat 40 procent van het totale verbruik in Knokke-Heist. Wanneer de fabriek in het beste geval operationeel kan zijn, is onduidelijk. “We moeten eerst nog verschillende fases doorlopen en de financiële haalbaarheid bekijken”, zegt Neirynck.

3 à 4 miljoen euro

De investering wordt geschat tussen de 3 à 4 miljoen euro waarbij de technologie bovendien energie-intensief is. “Hoe zouter het water, hoe meer energie er nodig is om er drinkbaar water van te maken”, bevestigt de directeur. In de fabriek zou het water onder hoge druk door membranen gestuwd worden om zout en andere deeltjes te filteren. Als er over afzienbare tijd effectief zeewater door de kranen in Knokke-Heist loopt, zou dat een Belgische primeur zijn. In Oostende opende waterbedrijf Farys al een ontziltingsinstallatie, maar daar gaat het om een combinatie van zout en zoet water. “In andere landen zoals het Midden-Oosten en Spanje is de technologie wel al bekend", aldus Neirynck. Het project maakt deel uit van een breder plan om de drinkwaterproductie in West-Vlaanderen op te trekken.