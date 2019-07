Knokke gaat strijd aan tegen plastic afval op strand met fietsende jobstudenten: “Veel efficiënter dan dreigen met GAS-boetes” Mathias Mariën

04 juli 2019

12u54 3 Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist zet deze zomer jobstudenten in om de badgasten te vragen bewuster om te gaan met plastic afval. De jongeren trekken met een bakfiets de straat op en laten iedereen een tip neerschrijven om minder plastic te gebruiken. “Dergelijke campagnes werken beter dan het dreigen met GAS-boetes”, zegt schepen van Milieu Kris Demeyere (GBL).

Dat er een plastic soep is van kilo’s aan zwerfvuil in onze zeeën en oceanen, die verantwoordelijk is voor de dood van duizenden vogels en zoogdieren, begint stilaan bij iedereen door te dringen. Dat we er iets aan kunnen doen ook: plastic voor eenmalig gebruik zoals rietjes en bekertjes wordt vanaf 2021 officieel uit de handel genomen in alle Europese lidstaten en in Canada. Maar voor het zover is, kunnen we er ons ook al van bewust zijn. In Knokke-Heist beseffen ze dat de kust een ‘probleemzone’ is waar in de zomermaanden heel wat strandgangers of dagjestoeristen hun afval - vaak plastic - achterlaten. Daarom lanceren ze deze zomer een opmerkelijke campagne: ‘Keer het tij, ga voor plasticvrij’.

Gratis gadget

Concreet zijn in opdracht van het AGSO- Afvalbeheer verschillende jobstudenten in de toeristische zones dagelijks op stap met een bakfiets en een photobooth. Iedereen die wil kan een eigen tip om plastic te minderen neerschrijven en zich met die tip laten fotograferen. “De foto’s worden dan naar het e-mailadres van de geportretteerde gestuurd, zodat hij of zij de foto kan delen via sociale media”, zegt schepen van Milieu Kris Demeyere (GBL). “Wie instemt om te poseren voor een ‘klimaatfoto’ met originele plasticvrije tip, krijgt in ruil een duurzaam gadget cadeau zoals een eco-zonnebril of een brooddoos gemaakt uit tarwe, stro of bamboe gecombineerd met herbruikbaar plastic. Uiteraard mogen de mensen ook een selfie nemen en dit verder verspreiden via de sociale media.” De campagne van Knokke-Heist luidt dan ook als volgt: like, share en deel je ecologische boodschap met al je cybervrienden onder het motto #KnokkeHeistPlasticvrij. Zo kunnen we samen het zwerfvuil verminderen en aanpakken. Vorig jaar nog reden jobstudenten rond met een zingende vuilnisbak om bezoekers te wijzen op zwerfvuil.

Efficiënter dan GAS-boete

Schepen Kris Demeyere is overtuigd dat de campagne zal aanslaan. “Het is een leuke manier om onze badgasten te sensibiliseren. Wat ons betreft is het ook efficiënter dan dreigen met een GAS-boete. Probeer trouwens maar eens te achterhalen wie welk afval achterliet. Zoiets is veel minder beheersbaar”, aldus Demeyere. Opvallend: in vergelijking met Blankenberge en Oostende - waar vaak een afvalberg wordt achtergelaten - hebben ze daar in Knokke-Heist de voorbije jaren minder last van. “En dat is net het gevolg van onze ludieke campagnes die we al sinds 2011 voeren”, gaat Demeyere verder. “We zijn al jaren bezig met sensibiliseren en dat helpt. Bovendien hebben we in Knokke-Heist iets minder dagjestoeristen, maar meer tweedeverblijvers die jaarlijks terugkomen. Zij krijgen die campagnes en onze infomagazines steeds te zien, waardoor ze automatisch meer bewust worden van de problematiek. Ook de inzet van onze surfclubs, die mee sensibiliseren, valt niet te onderschatten.”