Knokke decor voor Belgische beurs voor nieuwbouwprojecten en vastgoedfondsen Mathias Mariën

04 juli 2019

16u16 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist opent dit najaar een gloednieuwe Belgische beurs voor nieuwbouwprojecten en vastgoedfondsen: ‘Immo Invest Days’. De organisatoren van de eerste editie van deze tweedaagse expo verwachten zo’n 1.500 Belgische spaarders en privé-investeerders.

Nieuw onderzoek van de Europese vereniging voor vastgoedbeleggers INREV leert dat in 2018 alleen al wereldwijd voor een recordbedrag van 161,7 miljard euro aan vastgoedinvesteringen is opgehaald. Ook de Belgen kiezen massaal voor het zogenaamde ‘betongoud’. Marktonderzoek toont aan dat liefst één op de vijf woningen of appartementen in ons land al wordt gekocht om te verhuren. Bij nieuwbouw gaat het zelfs om ruim de helft. Om tegemoet te komen aan deze ongeziene honger naar vastgoedbeleggingen wordt op zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 op het Albertstrand van Knokke-Heist de allereerste Belgische beurs voor nieuwbouwprojecten georganiseerd: ‘Immo Invest Days’. “Het gaat om de grootste uit zijn soort in België. Van over het hele land komen projectontwikkelaars en bouwpromotoren hun projecten en investeringsformules in detail voorstellen. Bezoekers krijgen in één keer een overzicht van nieuwbouwprojecten in ons land. Voor spaarders en privé-investeerders is dit een uitgelezen kans om rustig te bekijken of en hoe ze hun beleggingsportefeuille kunnen uitbreiden met vastgoed”, zegt organisator Catherine Degreef. De beurs is open van 10 tot 18 uur en de toegang is gratis voor wie op voorhand inschrijft via www.immoinvestdays.be. Wie zich niet op voorhand inschrijft, betaalt ter plaatse 25 euro voor een toegangsticket.