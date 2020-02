Klopjacht na inbraak in Knokse villawijk: politie vindt achtergelaten buit terug Mathias Mariën

10u04 5 Knokke-Heist De politie van Knokke heeft donderdagavond een klopjacht gehouden op de dader(s) van een inbraak in een villawijk. Daarbij kregen ze bijstand van de politiehelikopter. Uiteindelijk konden ze niemand meer aantreffen.

De bewoners van een woning in de Wilgendreef merkten in de late avond bij thuiskomst op dat er minstens één inbreker de vlucht nam via hun tuin. De politie snelde meteen ter plaatse en startte een zoektocht in de omgeving. Daarbij kregen ze ook lange tijd ondersteuning van de politiehelikopter van de federale politie. De klopjacht was evenwel extra moeilijk door het gebied waarin gezocht moest worden. Er zijn in de villawijk heel wat tuintjes én bomen, waardoor de dader(s) snel uit het zicht waren. Uiteindelijk werd de zoekactie stopgezet zonder dat de inbreker(s) konden gevat worden. De politie kon wel de achtergelaten buit recupereren. Het onderzoek naar de inbraak gaat nu gewoon verder.