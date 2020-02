Kliffen vanaf donderdag weer (even) verleden tijd Mathias Mariën

11 februari 2020

16u38 0 Knokke-Heist De kliffen op de stranden worden vanaf donderdag geniveleerd door het MDK. De werkzaamheden vroeger starten, zou weinig zinvol zijn omdat de weersomstandigheden nog steeds onstabiel zijn.

Storm Ciara heeft aan zee voor kliffen tot twee meter hoog gezorgd, dat is onder andere het geval in Oostende, Bredene, Wenduine, Blankenberge en Knokke. Op nieuw zand is het evenwel nog even wachten. De zandopspuitingen zelf staan pas voor na de zomermaanden gepland.