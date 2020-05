Kleuterjuf maakt gratis raamfoto’s van kinderen, ouders en grootouders in Knokke-Heist: “Mooie herinnering in coronatijden” Mathias Mariën

01 mei 2020

09u42 1 Knokke-Heist Kleuterjuf Kim Ryckaert (33) is gestart met het fotografieproject #knokkeheisttegencorona. Ze neemt aan het raam gratis foto’s van jong en oud die door de coronacris noodgedwongen in hun kot moeten blijven. Kim is kleuterjuf, maar heeft ook een diploma grafische technieken op zak, waar fotografie een onderdeel van de opleiding was. In bijberoep is ze grafisch ontwerpster en fotografe voor haar onderneming Your.Story.

“Dit is gestart met mijn schoonouders even te willen verrassen met een foto van ons kindje Toine en hen van achter het raam” vertelt Kim. “Zij zorgen normaal elke dag voor hem, na school, en missen hem nu heel hard. Zo hebben we toch een mooie herinnering aan deze bizarre tijden. Ze waren zo blij met de foto en ik kreeg zoveel reactie op Facebook dat ik gestart ben met het project #knokkeheisttegencorona. Mensen kunnen gratis een afspraak maken en ik kom met de fiets tot bij hen om raamfoto’s te maken van hun gezin”, legt Kim uit.

“De snoetjes vrolijken meteen op, mensen koesteren deze herinnering van hun gezin en iedereen waar ik langs kom poetst nog snel even de ramen. Het is ook al een paar keer gebeurd dat mensen me gestuurd hebben als verrassing naar oma en opa en dan zelf tot daar komen met de kleinkinderen voor een raamfoto”, knipoogt de jonge amateurfotografe.

Wie de foto’s wil bekijken of zelf een afspraak wil maken, kan Kim vinden op Facebook en Instagram.