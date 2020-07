Kledingzaak én chocolatier nemen intrek in hetzelfde pand Mathias Mariën

10u48 0 Knokke-Heist Kledingzaak Azaro uit de Lippenslaan 282 verhuist binnenkort naar een handelspand in de Dumortierlaan 19, waar de kledingwinkel gaat samenhokken met de chocoladebar Chocolat De Luxe.

Die neemt immers binnenkort zijn intrek in één en hetzelfde pand. De mensen lopen dus rechtstreeks van tussen de kleding de wereld van de chocolade binnen en omgekeerd. “Persoonlijk contact is heel belangrijk bij Azaro. De kledingzaak staat al sinds jaar en dag bekend voor zijn warme service. Die verhuist uiteraard mee”, zeggen de zaakvoerders. Azaro en Chocolat De Luxe ademen een ontspannen en stijlvolle sfeer uit. Zo is er onder meer een fijne zithoek met mooie zetels, salontafel, haard en magazines. In Chocolat De Luxe hangen mooie afbeeldingen aan de muur: zwart-wit foto’s van bekendheden zoals Johnny Depp, Brigge Bardot, Blondie … en de Rally van Monaco. Hier staan ook prachtige marmeren tafels van de befaamde Knokse Rik Reubens.