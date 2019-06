Klassiek Leeft Meesterlijk bijna uitverkocht Mathias Mariën

24 juni 2019

11u48 0 Knokke-Heist Klassiek Leeft Meesterlijk in Knokke-Heist is dit jaar aan zijn 11de editie toe en de succesformule van het zomerfestival blijft aanslaan.

Dat blijkt alvast uit de ticketverkoop want 2 van de 5 concerten waren in snel tempo uitverkocht. Voor de concerten in de Dominicanenkerk op 23 juli en 6 augustus zijn nog een tiental tickets beschikbaar. En ook voor het grandioze slotconcert in de Margaretakerk zijn nog een aantal plaatsen vrij. Het programma van deze editie werd voor de zesde keer samengesteld door artistiek directeur en toppianist Liebrecht Vanbeckevoort. Het volledige programma kun je raadplegen op www.klassiekleeft.be