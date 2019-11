Klant is koning, maar koning is ook klant: Knokse meubelzaak Meubili voortaan officieel ‘hofleverancier’ Mathias Mariën

20 november 2019

19u01 56 Knokke-Heist De Knokse meubelzaak Meubili is officieel benoemd tot hofleverancier. De zaakvoerders werken al sinds 2015 samen met het paleis, maar vroegen pas nu de erkenning aan. “Een absolute eer”, zegt zaakvoerder Michel Van Weehaeghe.

De meubelwinkel langs de Natiënlaan in Knokke is doorheen de jaren een begrip geworden in de ruime omgeving. De zaak staat vooral voor kwaliteit, duurzaamheid en service naar de klant. Hun motto? Klant is koning. Maar sinds 2015 is de koning dus ook een klant. Het bedrijf produceert zowel in het binnen- als buitenland. Er is een kwalitatief huismerk, maar daarnaast is Meubili importeur van een aantal ‘high end’-meubelontwerpers.

Over de smaak van koning Filip en koningin Mathilde is weinig bekend en wordt om begrijpelijke redenen niet gecommuniceerd. Zaakvoerders Michel Van Weehaeghe en John De Vogelaere zijn logischerwijs wel bijzonder opgetogen met de erkenning. “We vroegen dit afgelopen zomer aan en het was vrijwel meteen in orde. Dat doet natuurlijk enorm veel plezier en is een eer", aldus Van Weehaeghe.