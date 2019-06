Kitsch Club viert 10-jarig bestaan met XXL-party: “Enkel wie zich verkleedt als beroemdheid komt binnen” Mathias Mariën

28 juni 2019

12u18 0 Knokke-Heist Kitsch Club in Knokke viert dit weekend het 10-jarig bestaan met een XXL-party waarbij alle gasten wordt gevraagd zich te verkleden als een beroemdheid. “Het feit dat we hier na 10 jaar nog steeds een heel leuk publiek over de vloer krijgen, vraagt om een speciaal feestje. Doorheen de jaren zijn we blijven geloven in ons concept”, zeggen de zaakvoerders.

Kitsch Club maakte zijn intrede in de zomer van 2009 in het Casino van Knokke-Heist. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nachtclub er slechts tijdelijk zou blijven, maar de pop-up groeide al snel uit tot een groot succes. Ondertussen is de naam van de nachtclub bekend tot ver buiten Knokke-Heist en is het een vaste waarde geworden in het nachtleven. Om dat te vieren, pakken zaakvoerders Thomas Van Hoof en John Noseda zaterdag uit met een ‘specialleke’. Voor de gelegenheid wordt de hele Kroonluchterhal omgetoverd tot een Kitsch Club XXL. Om van dit feest een legendarische avond te maken, wordt aan alle gasten gevraagd om zich te verkleden in een bekend persoon of icoon. Wie niet verkleed is, komt er niet in.

Kleine rebel

In wie de feestvierders zich verkleden, maakt niet veel uit. “Michael Jackson, The Joker, Pablo Escobar, Lady Gaga .... Iedereen is welkom”, zegt Thomas Van Hoof. De kleine club is volgens de uitbaters nog steeds uniek in z'n soort en ligt aan de basis van heel wat andere initiatieven zoals Kamping Kitsch Club en het Wecandance-festival in Zeebrugge. De mission statement van Kitsch Club is sinds zijn ontstaan onveranderd gebleven: ‘uncomplicated good times’. Het team achter Kitsch Club is nooit verlegen geweest van een rock & roll feestje met een leuke hoek af. “We nemen onszelf niet au serieux, we wilden vanaf het begin de kleine rebel zijn die opbokst tegen de afgelikte en conventionele nightlife concepten die de afgelopen jaren kwamen en gingen in onze badstad”, zegt Van Hoof. Ook het aanbod van muziek verschilt van de meeste nachtclubs. “Op muzikaal vlak wilden we ook niet de traditionele commerciële kaart trekken, onze visie is om met Kitsch Club een goede en brede all-round mix te brengen tussen toegankelijk en credible. Zo brachten we de afgelopen tien jaar onder meer Goose, Oscar&The Wolf, Bazart, Claire Laffut, Azari &III maar ook dj’s zoals 2manyDJs, Kölsch, Tale of Us, The Martinez Brothers, Mind Against of zelfs Charlotte De Witte naar het casino” vertelt John Noseda.

Niet eenvoudig

“Tien jaar een concept fris en actueel houden én een nieuwe generatie aantrekken is geen sinecure de dag van vandaag”, gaat Noseda verder. “Vele discotheken komen en gaan, maar we zijn doorheen de jaren blijven geloven in onze muzikale richting en onze wekelijkse events en initiatieven. Het feit dat we hier na 10 jaar nog steeds een heel leuk publiek over de vloer krijgen zegt genoeg. Dat vraagt dan ook een speciaal verjaardagsfeest” besluiten Thomas en John. De deuren openen om 23 uur.