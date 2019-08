Kinderen wagen zich aan Iron Kid-uitdaging in Knokke: triatlon voor sportievelingen vanaf 3 jaar Mathias Mariën

20 augustus 2019

15u57 0 Knokke-Heist Op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus gaan 900 kinderen de Iron Kid-uitdaging in Knokke-Heist aan. De lokale politie en organisatie nemen extra maatregelen om het sportevent vlot en veilig te laten verlopen. Inschrijven is niet meer mogelijk door het grote succes.

De Iron Kid wil jongens en meisjes van 3 tot 12 jaar op een niet-competitieve manier kennis laten maken met triatlon. De uitdaging aangaan en beëindigen is de opdracht, Just 4 fun de leuze. “Tijden noteren is bijgevolg uit den boze. Je amuseren en genieten van het applaus, de spandoeken en de aanmoedigingen een must”, zegt de organisatie.

De uitdaging

Net zoals een echte triatlon is de Iron Kid een combinatie van 3 basissporten: zwemmen, fietsen en lopen. Het eerste luikje bestaat uit een zwemproef in zwembad Sportoase. Er wordt gezwommen in 6 banen. De kleinste pagadders (3-5 jaar) drijven en spetteren heen en weer. Mama of papa zwemt met hen mee. Het tweede onderdeel bestaat uit een fietsproef. Deze fietsproef wordt per startgroepje gezamenlijk in groep afgelegd. De 3 tot 5-jarigen fietsen rond de site (de begeleidende ouder loopt naast hen mee). De politie en enkele ervaren triatleten begeleiden de overige groepen. De 5-7 jarigen leggen hun fietsproef af doorheen de wijk Duinenwater. De overige kids maken tijdens hun fietstocht kennis met de mooie polders rond Ramskapelle. Als laatste beproeving wacht er de deelnemers een loopproef rond het meer. De afstanden van elke discipline verschillen naargelang de leeftijd. Tussen de verschillende disciplines krijgen de deelnemers alle tijd om zich klaar te maken.

Verkeersmaatregelen

Op vrijdag 23 augustus is door het event tussen 16 en 21 uur geen doorgaand autoverkeer mogelijk via Duinenwater. Er is een omleiding voorzien via de Knokkestraat. De sportsite kan je enkel verlaten via de Henri Van de Veldelaan in de richting van Knokke. Ook op zaterdag 24 augustus is tussen 08 en 17 uur geen doorgaand verkeer mogelijk via Duinenwater. Er is opnieuw een omleiding voorzien via de Knokkestraat. Je kan de sportsite enkel verlaten via de Henri Van de Veldelaan in de richting van Knokke. Tussen 9.30 en 17 uur is eenrichtingsverkeer van kracht in de Nieuwstraat tussen de Camille Pissarodreef en Westkapellestraat. Je kan er niet rijden in de richting van de Westkapellestraat. Deze maatregel is ook van toepassing op fietsers. Vanaf 14.30 uur is er tijdelijk geen verkeer mogelijk in beide rijrichtingen.

Wil je de parkeer- en verkeersdrukte in de omgeving van het sportevent vermijden? Maak gebruik van het openbaar vervoer, kom met de fiets of te voet.