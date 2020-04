Kinderen op virtuele fotozoektocht in Knokke-Heist Mathias Mariën

06 april 2020

12u41 0 Knokke-Heist Nog tot zondag 12 april organiseert de dienst Jeugdcultuur van Knokke-Heist een virtuele fotozoektocht.

Elke dag om 12 uur posten de medewerkers op de Facebookpagina van Jeugd Knokke-Heist een leuke foto uit de gemeente. Bedoeling is dat de kinderen raden waar de paasbunny zich bevindt. Als je de locatie herkent, dan kan je met de lettertips (zoals “derde letter van plaats x is letter y”) op het einde van de week een woord vormen. Van zodra je op zondag 12 april alle letters hebt verzameld, is het de bedoeling de oplossing door te sturen naar jeugd@knokke-heist.be Daarna worden drie winnaars uitgeloot die beloond worden met een leuke prijs.